Gebäudebrand in Irrel

Unbekannte entsorgen illegal Sperrmüll

Üdersdorf. Auf dem Sportplatz in Üdersdorf haben unbekannte Täter unter anderem alte Matratzen entsorgt. In der Nacht auf Montag, 30. März, haben bislang unbekannte Personen am Sportplatz in Üdersdorf bei den Altkleidercontainern illegal ihren Sperrmüll, unter anderem alte Matratzen, entsorgt. Vor Ort können zudem mehrere Müllsäcke festgestellt werden,…