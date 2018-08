Folgenreiches Wendemanöver

Philippsheim. Stuntreifer Verkehrsunfall am Montagabend gegen 21.25 Uhr in Phillipsheim: Eine Autofahrerin aus den Niederlanden wollte auf der Ortsdurchfahrt in Phillipsheim wenden und fuhr dabei gegen eine Mauer. Daraufhin fuhr sie rückwärts mit Vollgas quer über die Straße, dann einen Abhang hinunter und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin konnte sich selber aus ihrer misslichen Lage befreien, der Beifahrer musste jedoch von der Feuerwehr befreit werden. Mit einer starken Seilwinde zog die Feuerwehr mit ihrem Rüstwagen das Fahrzeug den steilen Berg hinauf. Anschließend kümmerte sich der Notarzt um den Verletzten. Beide Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist nichts bekannt. Am Fahrzeug entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die Ortsstraße war während der Rettungs und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Bitburg, das DRK Speicher sowie die Rufbereitschaft aus Speicher und die Feuerwehren aus Phillipsheim und Speicher.Stuntreifer Verkehrsunfall am Montagabend gegen 21.25 Uhr in Phillipsheim: Eine Autofahrerin aus den Niederlanden wollte auf der Ortsdurchfahrt in Phillipsheim wenden und fuhr dabei gegen eine Mauer. Daraufhin fuhr sie rückwärts mit Vollgas quer über…

