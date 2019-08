Regionalbahn stößt mit Kälbern zusammen

Leonie I. neue Trierer Weinkönigin

Stadt Trier. Leonie I. aus dem Hause Zeimet ist die neue Trierer Weinkönigin. Beim traditionellen Krönungsabend im Vorfeld des 71. Trier-Olewiger Weinfestes vom Freitag, 2. bis Montag, 5. August wurde die 20-jährige Olewiger Studentin von ihrer Amtsvorgängerin Katja I. am Mittwochabend offiziell gekrönt. Die neue Trierer Weinhoheit zeigte sich in ihrer Antrittsrede - in dem von ihrer Mutter Stephanie Zeimet maßgeschneiderten blaufarbenen Königinnenornat - selbstbewusst und redegewandt und eroberte so schnell die Herzen der Besucher der abendlichen Krönungszeremonie - weit über die ihres eigens angereisten „Fanclubs“ hinaus. Protektor des diesjährigen Weinfestes ist Johannes Kemmer, Regionaldirektor der Volksbank Trier eG, die das fünfte Jahr in Folge Hauptsponsor der Veranstaltung ist. Peter Terges, 1. Vorsitzender der veranstaltenden Vereinigung der Trier-Olewiger Winzer hielt sich mit elektronisch exakt gestoppten 29 Minuten und 47 Sekunden in seiner Begrüßungsrede an sein selbst vorgegebenes Ziel von "unter 30 Minuten", was mit viel Applaus von den rund 500 Gästen bedacht wurde. (Ausführlicher Bericht folgt) Fin/Fotos: Finkenberg/ Video: Steil TV