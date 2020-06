War‘s das für die Air Base Spangdahlem?

Der von US-Präsident Donald Trump geäußerte Truppenabzug aus Deutschland ist in aller Munde. Inzwischen wurde auch die Bundesregierung über derartige Überlegungen informiert. Der Abzug von rd. 9.500 Soldaten der insgesamt 35.000 in Deutschland stationierten werde große wirtschaftliche Folgen haben, warnen Militärexperten. Die Nato ist in Sorge.

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm und der Landkreis Bernkastel-Wittlich – beide in unmittelbarer Nähe zur Air Base Spangdahlem – könnten bald direkt von Trumps Strafaktion betroffen sein. Für den US-Präsidenten ist sein Handeln eine logische Konsequenz für die aus seiner Sicht unzureichenden Militärausgaben Deutschlands, welche das Nato-Ziel von 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben verfehlt hatte (1,38 Prozent). Geld, das an anderer Stelle ausgegeben werde, wetterte Trump: »Wir sollen Deutschland vor Russland beschützen. Aber Deutschland zahlt Russland Milliarden Dollar für Energie, die aus einer Pipeline kommt, einer brandneuen Pipeline.«

Ob klare außenpolitische Ziele oder »einfach nur Wahlkampf« – es scheint, als würde Donald Trump ernst machen.



Genaue Informationen zum weiteren Vorgehen gibt es bis Redaktionsschluss (Mi., 24. Juni, 15 Uhr) aber nicht, die Folgen für Rheinland-Pfalz sind weiterhin unklar. Sollte es zum Abzug kommen, könnten die Arbeitsplätze hunderter Angestellter wegfallen. Weitere prognostizierte negative Auswirkungen sind u.a. eine sinkende Kaufkraft und schrumpfender Tourismus. Und das in der gesamten Großregion. In Rheinland-Pfalz gibt es neben der Air Base Spangdahlem weitere US-Niederlassungen wie die rd. 120 Kilometer entfernte Air Base Ramstein als größter US-Stützpunkt außerhalb der USA sowie Militäreinrichtungen in Baumholder und Kaiserslautern.

Die Gerüchteküche brodelt. Amerikanischen Medienberichten zufolge soll eine F 16-Staffel von den Abzugsplänen betroffen sein – eine solche gibt es auch in Spangdahlem.

Die Air Base machte bereits Anfang März von sich reden: Die US-amerikanische Luftwaffe hatte die Verlegung von Luftwaffen-Einheiten aus dem britischen Mildenhall nach Rheinland-Pfalz bis auf Weiteres gestoppt. In Spangdahlem waren Investitionen von 315 Millionen Euro vorgesehen, die auf Eis gelegt wurden.

Air Base Spangdahlem betroffen?

Über diese und weitere Gegebenheiten wird in den sozialen Netzwerken angeregt diskutiert. Der Landrat des Eifelkreises, Dr. Joachim Streit, hat seine Meinung in einem Beitrag im sozialen Netzwerk Facebook erörtert. Der Text (16. Juni, 12.45 Uhr) unter der Überschrift »Warum der von Präsident Trump angekündigte Truppenabzug nicht Spandahlem treffen wird« geht u.a. auf die Stellung Polens (möglicher Stützpunktnachfolger für die Truppen) zwischen Ost und West, das Verhältnis zur Nato und die geostrategische Lage der Air Base ein. Fazit des Landrats: Er gehe »nicht davon aus, dass die Ankündigung Präsident Trumps die F-16-Staffel oder andere Teile der Air Base Spangdahlem treffen wird.«

Die Air Base Spangdahlem hat sich auf Facebook bisher kaum zum Thema geäußert. »Zu dieser Zeit gibt es keine Pläne, die Air Base Spangdahlem zu schließen«, kommentierte sie unter einer Nutzer-Anfrage zum Thema (19. Juni).

Immerhin: Unterstützung für Deutschland gibt es von den US-Demokraten, die den Truppenabzug stoppen wollen. Das dürfte das Vorhaben in Zukunft zumindest erschweren. Auch, wenn Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu bedenken gibt, dass »die Ermessensentscheidungen« Trumps begrenzt seien, ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass es für die Air Base Spangdahlem eng werden könnte. Manchen Anwohner umliegender Dörfer könnte das freuen: Der Fluglärm erhitzt schon länger die Gemüter ...

Hintergrund

Die Air Base Spangdahlem ist eine Einrichtung der US-Luftwaffe. Die hier stationierten Einheiten sind Teil der 3rd Air Force (Sitz: Ramstein Air Base) und Teil der United States Air Forces in Europe (USAFE)

Auf der Basis arbeiten ca. 7000 Amerikaner und 800 Angestellte aus Deutschland.

Homepage der Air Base: www.spangdahlem.af.mil

