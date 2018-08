Vor-Tour-der-Hoffnung rollt durch die Vulkaneifel

Wer wird die neue Mosel-Weinkönigin?

Trier. Die Entscheidung über die künftige Mosel-Weinkönigin fällt unter drei Kandidatinnen: Bärbel Ellwanger aus Trier, Denise Wagner aus Veldenz und Laura Gerhardt aus Traben-Trarbach treten am Freitag, 14. September, in der Mosellandhalle in Bernkastel-Kues zur Wahl der Gebietsweinkönigin 2018/19 an.