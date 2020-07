HEIMAT EUROPA Filmfestspiele - der Vorverkauf hat begonnen

Die HEIMAT EUROPA Filmfestspiele unter der Schirmherrschaft von Filmemacher Edgar Reitz trotzen der Corona-Krise und finden in diesem Jahr als erstes Filmfestival 2020 in Deutschland vom 9. August bis 6. September als Pop-up-Autokino in Simmern im Hunsrück statt. Hier findest Du den Video-Trailer zum HEIMAT EUROPA Filmfestival.

29 Autokino-Filmabende mit internationalen und deutschen Filmen

Programm und Festivalstruktur mussten an die besondere Situation in diesem Jahr angepasst werden, jedoch bleiben die HEIMAT EUROPA Filmfestspiele ihrem Programmkonzept treu. So sind während der Filmfestspiele im Autokino auf dem großen Platz am Simmerner Rathaus 39 deutsche und internationale Produktionen zu sehen. Darüber hinaus gibt es jeweils als Einstimmung auf die Filmabende insgesamt 21 Live-Gigs unterschiedlicher Bands aus Nah und Fern.

Insgesamt acht Filme wetteifern um die begehrte Auszeichnung des „Edgar“ in der Kategorie „Bester moderner Heimatfilm“ aus Deutschland, der am 5. September von Schauspielerin Katja Riemann als Preispatin verliehen wird. Zudem gibt es zwei Kurzfilmwettbewerbe mit jeweils zehn Filmen aus der Region.

Zahlreiche prominente Gäste werden während der Festspielwochen in Simmern erwartet, neben Katja Riemann u.a. Schauspielerin Luise Befort als Preis-Patin für den regionalen Kurzfilmwettbewerb der Jugendlichen sowie der durch seine Rolle als Bergdoktor bekannte Hans Sigl, Regisseur und Musiker Dietrich Brüggemann, Kultregisseur Wolfgang Büld und die Produzenten-Legende Dr. Alice Brauner.

HEIMAT EUROPA Filmfestspiele - Vorverkauf hat begonnen

Die HEIMAT EUROPA Filmfestspiele präsentieren in diesem Jahr an 29 Tagen insgesamt fast 40 Langfilme, darunter 21 Langfilme aus Deutschland sowie 23 Kurzfilme. Der Vorverkauf ist gestartet. Tickets für die HEIMAT EUROPA Filmfestspiele sind erhältlich bei der Touristinfo und beim Wochenspiegel in Simmern sowie online erhältlich unter: https://www.heimat-europa.com/ und https://www.pro-winzkino.de

Mehr Info zum Festival: https://www.heimat-europa.com