VHS Bad Kreuznach gibt Kurse online

Einbruch in Kelberger Supermarkt

Kelberg. In der Nacht auf Donnerstag sind unbekannte Täter in einen Supermarkt in Kelberg eingebrochen und haben Tabakwaren entwendet. Am Donnerstag, 30. April, gegen 2.40 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in den EDEKA-Markt in Kelberg (Bonner Straße) ein und plünderten die Zigarettenauslagen. Nach den bisherigen Polizei-Ermittlungen hebelten die Täter eine Nebeneingangstür…