Deutsch lernen

Kurs für Sprachkompetenz

VG Bernkastel-Kues. Bereits im dritten Jahr wird an der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus in Bernkastel-Kues im Rahmen der GTS ein Sprachkurs „Sprachkompetenz Deutsch“ angeboten, in dem Schülerinnen und Schüler, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, ein offiziell anerkanntes telc-Sprachzertifikat erlangen können.