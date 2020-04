Gladiators: Marco van den Berg ist zurück an der Mosel

"Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein", erklärte Marco van den Berg im Zuge seiner Vertragsunterzeichnung. "Ich habe hier in Trier tolle Erfolge feiern dürfen und freue mich darauf, in dieser herausfordernden Situation wieder für diesen besonderen Klub arbeiten zu können", so der 54-Jährige weiter.

"Trier und die Moselregion sind für mich ein Zuhause geworden"

Bereits von 2015 bis 2018 stand van den Berg für die Gladiators an der Seitenlinie und qualifizierte sich stets für die PlayOff-Runde. Darüber hinaus gilt er als Mitbegründer der "INVICTUS"-Philosophie, die seit nunmehr fünf Jahren das Aushängeschild des Klubs darstellt. Zuletzt war der erfahrene Headcoach als Sportdirektor der Orange Lions Academy und für die männlichen Jugendnationalmannschaften im niederländischen Basketball tätig, blieb der Region dennoch stets verbunden. "Trier und die Moselregion sind für mich ein Zuhause geworden und ich verbinde mit den Gladiators unglaublich viele positive Erlebnisse, zu denen in Zukunft noch viele weitere hinzukommen werden", sagte van den Berg.

"Marco van den Berg steht für unbedingten Siegeswillen"

"Wir sind überzeugt davon, dass Marco van den Berg in der aktuellen Situation der passende Cheftrainer für die Gladiators ist. Er ist ein Basketball-Fachmann, der mit den Strukturen im Klub und den Gegebenheiten in der Liga bestens vertraut ist", erklärte Achim Schmitz, Geschäftsführer der RÖMERSTROM Gladiators Tier. "Marco van den Berg steht für einen unbedingten Sieges- und Kampfeswillen, die Maxime, niemals aufzugeben und als Team zusammenzustehen. Wir freuen uns, dass wir ihn so kurzfristig zurück an die Mosel lotsen konnten", so Schmitz weiter.

Wann genau van den Berg sein erstes Training in der Arena Trier abhalten wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Sein neues Amt tritt der Niederländer losgelöst davon am 1. Juli 2020 an.

RED