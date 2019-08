„Blau-Weiß“ Ehrang: Neuer Vorstand deutlich verjüngt

Mitte Juli kamen mehr als 50 Mitglieder beider Vereine erstmals an neuem Ort im Bürgerhaus zusammen. Die Vorsitzenden Jürgen Haubrich (Stammverein) und Matthias Haas (Förderverein) dankten in ihren Rückblicken allen Beteiligten beider Vereine sowie Freunden und Gönnern, die zum Gelingen der zahlreichen Veranstaltungen auch außerhalb von Karneval und Theater beigetragen haben. In den Jahreshauptversammlungen wurde gemeinsam Bilanz des letzten Jahres gezogen, Geschäfts- und Kassenberichte vorgelegt sowie der Vorstand des Stammvereins neu gewählt.

Im Stammverein wurden wiedergewählt: 1. Vorsitzender Jürgen Haubrich, 2. Vorsitzender & PR- & Marketingleiter Dennis Labarbe, Schatzmeister Johannes Trossowski, Präsidentin Gertrud Haas, Vizepräsidentin Svenja Braun, Jugendleiterin Maria Mayer, Schankleiter Kurt Thonet sowie die Kassenprüfer Silvia Reinert, Joachim Thurn und Ersatz-Kassenprüfer Wolfgang und Anne Dawen.

Verstärkt wird der Vorstand künftig von Maria Löw, die nach 17 Jahren ihre Vorgängerin Gertrud Haas als Theaterleiterin ablöst. Fabian Erang wurde zum Schriftführer gewählt und löst damit Annika Hermann ab, die aus privaten Gründen nicht mehr kandidierte. Als neuer technischer Leiter kommt Chrstian Faßian hinzu, der auf Jörg "Konny" Konrad folgt. Um dem Wandel der Strukturen gerecht zu werden, wurde im Rahmen einer Überarbeitung der Vereinssatzung ein Geschäftsführer geschaffen, dessen Position zukünftig Maria Mayer inne hat.

Im Förderverein, der von Matthias Haas als 1. Vorsitzender geführt wird, war der Vorstand nicht neu zu wählen. Beide Vorstände wurden im Übrigen einstimmig entlastet.

Als Versammlungsleiter in der Jahreshauptversammlung des Stammvereins zeichnete Matthias Haas verantwortlich. Er dankte allen Mitgliedern für die geleistete vorbildliche Arbeit in führenden Vorstandsfunktionen beider vergangener Jahre.

Im Veranstaltungskalender des Vereins stehen als nächstes der Ehranger Markt und die Theaterspielzeit 2019 an. Während der Ehranger Markttage präsentiert sich der Verein wieder mit einem attraktiven Getränkestand und breitem Angebot.

Mit "Wer glaubt schon an Geister" geht am Samstag, 5. Oktober um 19 Uhr wieder der Vorhang für die große Premiere auf. Weitere Termine: Samstag, 12., 19. und 26. Oktober sowie an den Sonntagen, 13. und 20. Oktober um 17 Uhr, mit Kaffee und Kuchen ab 15 Uhr. Alle Informationen zu Stück, Darstellern und Kartenvorverkauf auf

www.blau-weiss-ehrang.de/theater

www.facebook.com/blauweissehrang

www.instagram.com/blauweissehrang