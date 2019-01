Wenn das Auge nicht mehr gut sieht

Bis zu vier Millionen Deutsche leiden an einer altersbedingten Makuladegeneration (AMD). Damit ist diese unheilbare Erkrankung der Netzhaut in Deutschland die häufigste Ursache schwerer Sehbehinderung bei Menschen über 60 Jahren.

Diese Thematik erleben die Gemeindeschwestern plus der VG Prüm, Renate Humble und Edith Baur, auch regelmäßig bei ihren Hausbesuchen. Auffallend viele ältere Menschen in unserer Region leiden an der AMD. Häufig leben diese Betroffenen sehr isoliert, denn sie trauen sich nicht mehr alleine überall hin, da ihre Mobilität sehr eingeschränkt ist. Zudem wissen viele auch nicht, welche Therapien und Hilfsmittel es gibt und an wen sie sich wenden können. Hier tut Aufklärung Not.

Deshalb haben die Gemeindschwestern plus gemeinsam mit der Pro Retina Regionalgruppe Trier-Eifel-Hunsrück einen Gesundheitstag für Samstag, 19. Januar, in Prüm im Haus der Kultur, Kalvarienbergstraße 1, zum Thema Augenerkrankungen auf die Beine gestellt.#

Dienstleister stellen Hilfe vor

In der Zeit von 10 bis 13.30 Uhr stellen circa 30 Organisationen, Institutionen, Firmen und Vereine ihre Dienstleistungen im Bereich Gesundheit allgemein und zum Thema Augenerkrankungen im Speziellen vor. Darunter sind VdK, Landfrauenverband Prüm, SKFM, Sicherheitsberater, Weißer Ring, Zeitbank plus, DMSG, SEKIS Trier, Rheuma Liga, Pflegedienst Michels, Seniorenhaus St. Josef Balesfeld, DRK Sozialstation-HNR, Seniorenzentrum St. Peter Habscheid, Frau Elke Ammermann (Gedächtnistraining), Caritas Sozialstation, Geobiologische Interessengemeinschaft - Erdstrahlen und Elektrosmog, Pro Retina Deutschland e.V., Firma Synphon, Deininger Vison, Optilec, Firma Santhera, Dario Madani - der Iphoone und Orcam-Spezialist, feel Space, Reinecker Reha Technik, Firma Papenmeier und einige andere.

Experten informieren in Vorträgen

Im Anschluss an diesen Gesundheitstag ist geplant, eine Gruppe in Prüm zu etablieren, wo sich in regelmäßigen Abständen sehbehinderte und blinde Menschen zum Austausch treffen. Begleitet wird dies durch die Pro Retina und die Gemeindeschwestern plus. Die Gemeindeschwestern plus arbeiten präventiv und beraten Senioren, die noch nicht pflegebedürftig sind, in ihrer häuslichen Umgebung. Sie kennen alle Angebote in ihrer Region, die ein gutes Altwerden im eigenen Zuhause möglich machen. Ihr Ziel ist es, älteren Menschen aus ihrer Isolation herauszuhelfen, damit sie aktiv bleiben und soziale Kontakte pflegen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Gemeindeschwesternplus Tel: 06551 - 1489555 E-Mail: gs.plus.pruem@t-online.de und unter www.pro-retina.de/trier - Tel: 06501-608364

PROGRAMM

10:00 - 13.30 Uhr: Begrüßung Eröffnung der Gesundheitsmesse mit großer Hilfsmittelausstellung und -beratung

VORTRÄGE