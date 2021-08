Büchenbeuren: Unfall mit Wohnmobil auf der B 50

Roetgen bekommt den NetLiner

Roetgen. Ab Herbst wird der Rufbus der ASEAG in der Gemeinde Roetgen getestet. Alle Bürger können als Testkunde von Anfang an dabei sein. Der NetLiner hat keinen festen Fahrplan und keinen festen Linienweg. Abfahrtszeit, Abfahrts- und Zielhaltestelle bestimmen die Kunden. Mit dem NetLiner werden neue, schnelle Direktverbindungen innerhalb Roetgens möglich. Er ist unterwegs in Roetgen, Rott, Mulartshütte und Relais Königsberg, bietet aber auch einen Anschluss an die Schnellbuslinien SB63 und SB66 auf der B 258. Eine Bürgerinformation findet am Freitag, 20. August, um 18 Uhr im Bürgersaal statt. Eine Anmeldung per E-Mail an netliner@aseag.de ist erforderlich. Gebucht wird der Rufbus online über die Mobilitäts-App movA der ASEAG oder telefonisch. Weitere Infos finden Interessierte auf https://www.aseag.de/fahrplan/netliner.Ab Herbst wird der Rufbus der ASEAG in der Gemeinde Roetgen getestet. Alle Bürger können als Testkunde von Anfang an dabei sein. Der NetLiner hat keinen festen Fahrplan und keinen festen Linienweg. Abfahrtszeit, Abfahrts- und Zielhaltestelle…

