rs 03. November 2020 Artikel teilen





Flughafen Hahn: Autogottesdienst zu Allerheiligen

Hahn. In besonderen Zeiten muss man besondere Wege gehen - und so lud die Pfarreingemeinschaft Kirchberg an Allerheiligen in diesem Jahr zum Autogottesdienst auf das Gelände an der Ringeltaube und der Jugendkirche Crossport to Heaven auf dem Flughafen Hahn ein.