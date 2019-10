Nieder Kostenz: Scheunenbrand greift auf Wohnhaus über

Sterne aus Kartoffeln, Sterne mit Kerzen und auf Flaschen

Stadt Trier. Mit einer ganzen Veranstaltungswoche werden die Vereinigten Hospitien gemeinsam mit Caritas International in der Zeit vom 11. bis zum 17. November "Eine Million Sterne" funkeln lassen, um die Not der Menschen in Jordanien mithilfe von Spenden ein wenig zu mildern. Mit Gebäudeanstrahlungen, Kerzen und großformatigen Plastiken, die die "Illuminale" zur Verfügung gestellt hat, wird sich der Park der Vereinigten Hospitien in Trier in ein Märchenland verwandeln. Schon seit Wochen laufen die Vorbereitungen, wir haben uns im Vorfeld ein wenig umgesehen.

