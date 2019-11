Weissebachpreis für Ulli Krugmann

Dass Ulrich Krugammnn ein würdiger Preisträger ist, der die Anforderungen an heimatliche Verbundenheit, sozialem Engagement und humorvollem Wesen in jeder Hinsicht erfüllt, daran gibt es keine Zweifel, wie Laudator Thomas Kiessling in seiner Lobrede auf seinen Nachfolger und buchstäblich »dicksten Freund« betonte. Der Gäste-Chor im vollbesetzten Barocksaal unterstrich dies mit einem mehrfach intonierten »Trula-la« auf den neuen Ordensträger.

Ob als hart und erfolgrerich arbeitender Mensch, Macher im Karneval, sozialer Förderer unter anderen von Nestwärme oder Rotwein-Genießer, der 59-jährige verheiratete Vater von drei Söhnen hat auf allen Gebieten seine Spuren in der Region hinterlassen. Der gebürtige Trierer, der seit 20 Jahren von Osburg aus erfolgreich und weit über das Vereinsleben seiner Heimatgemeinde hinaus netzwerkt und unter anderen in zahlreichen Vereinen des Trierer Karnevals aktiv ist, arbeitete sich vom gelernten Bauzeichner bei der Stadt Trier bis zum Key-Account Manager im Handelsvertrieb der Deutschen Telekom mit beruflichen Fleiß und viel gesellschaftlichen Engagement nach oben.

In den letzten Jahren hat sich Ulli Krugmann vor allem um den Trierer Straßenkarneval verdient gemacht und in seiner damaligen Funktion als ATK-Geschäftsführer, Ideengeber und Macher gemeinsam mit Eric Naunheim den Straßenkarneval unter anderem mit einem Umzug am 11.11. von der Porta Nigra zum Kornmarkt und dem Ausbau der Rosenmaontagzugsfeier auf dem Trierer Hauptmarkt mit großer Bühne für Live-Bands und vergrößerter Tribühne weiterentwickelt.

Den Abschluss seiner kurzweiligen Laudatio gestaltete Thomas Kiessling gesanglich mit einem Loblied auf »Uns Ulli Krugmann« auf die Melodie des bekannten neapolitanischen Volksliedes »O sole mio«.