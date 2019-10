Unfallflucht nach Verkehrsunfall

Gamlen. Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kradfahrer in Gamlen Zeugen und Ersthelfer.Wie die Polizei mitteilt, wurde bei einem Unfall mit Unfallflucht am Montagmorgen, 21. Oktober, ein Leichtkraftradfahrer in Gamlen leicht verletzt. Er war gegen 8 Uhr in Richtung Kaisersesch unterwegs. Am Ortsausgang kam ihm in einer Rechtskurve ein…