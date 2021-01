Darrell Kimutai

Schon wieder: Autos brennen in Konz

Konz. Im Konzer Stadtteil Berendsborn sind am Sonntagabend, 10. Januar, zwei geparkte PKW in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sieht einen Zusammenhang zu weiteren Fahrzeugbränden im vergangenen November.