Bestätigt: Schüler hat Coronavirus, Schulen bleiben dicht

Bad Kreuznach Stadt. Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Beim Schüler des Gymnasiums am Römerkastell, dessen Vater am Coronavirus erkrankt ist, wurde ebenfalls das Virus nachgewiesen. Wie das Gesundheitsamt mitteilte, bleiben deshalb das Gymnasium am Römerkastell und die benachbarte IGS Sophie-Sondhelm bis auf weiteres geschlossen.

weiterlesen