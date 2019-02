„Wir holen das Wohnzimmer in den Garten“, erklärt Inhaber Frank Just die Philosophie des Familienbetriebs. „Wir helfen unseren Kunden dabei, ihren Wunsch vom eigenen Traumgarten zu verwirklichen“, sagt Just. Dass es sich dabei keineswegs um ein leeres Versprechen handelt, beweist die rund 1200 Quadratmeter große Ausstellungsfläche in der Nikolaus-August-Otto-Straße 4 im Weilerswister Industriegebiet. Ob Tische, Sitzmöbel, Liegen, Lounge-Möbel, Strandkörbe oder Sonnenschirme - die Auswahl an exklusiven Outdoor-Möbeln ist riesig und einzigartig in der Region. Dabei setzt Just Home & Garden auf namhafte Hersteller wie Kettler, Hartman, Solpuri, Zebra, 4-Seasons-Outdoor, Schaffner, Glatz, Sonnenpartner oder Diamond Garden, um nur einige zu nennen. Das Angebot erstreckt sich von Klassikern bis hin zu allerneuesten Messetrends. Abgerundet wird das Sortiment durch zahlreiche Accessoires wie Kissentruhen, Schutzhüllen und Dekoration für das ganz persönliche Gartenparadies.

Individuell gefertigtes Zubehör Passend zu allen Gartenmöbeln gibt’s bei Just Home & Garden natürlich entsprechende Sitzauflagen und Zubehör. „Auf Kundenwunsch fertigen wir auch viele Artikel auf Maß an. Beispielsweise wenn der Sonnenschirm eine andere als die vorrätige Farbe haben, oder das Sitzpolster individuell gestaltet werden soll. Aber auch viele der Gartenmöbel kann der Kunde selbst konfigurieren“, verrät Frank Just.

Service und Flexibilität werden bei Just Home & Garden groß geschrieben. Angefangen vom Beratungsgespräch beim Kunden zuhause, über den Liefer- und Aufbauservice bis hin zum Ersatzteil- und Reparaturservice. „Unser Team ist auch nach dem Kauf für den Kunden da“, verspricht Frank Just. Hausmesse vor Ort Zur Hausmesse am Samstag, 23. Februar, freut sich das Inhaber-Ehepaar Gabi und Frank Just auf viele Besucher. Viele Hersteller werden an diesem Tag selbst vor Ort beraten und Informieren. „Unser Kooperationspartner Herzog Sonnenschutztechnik aus Nideggen wird ebenfalls bei der Hausmesse vertreten sein. Zudem wird es eine Pizza-Backofen-Vorführung geben, kleine Kostproben inbegriffen. Außerdem bekommen unsere Kunden auf alles, was sie an diesem Tag bei uns kaufen, 19 Prozent Mehrwertsteuer geschenkt“, sagt Frank Just.

Geöffnet ist Just Home & Garden in der Hauptsaison (Februar bis September) montags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 14.30 Uhr. Anlässlich der Hausmesse am Samstag, 23. Ferbuar, ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet.