Weinsheim startet in sein Jubiläumsjahr

VG Rüdesheim. Weinsheim an der Nahe eröffnet am Samstag, 4. Januar, um 19 Uhr das Festjahr „1250 Jahre Weinsheim“. Unter dem Motto „12 Jahrhunderte in 12 Kapiteln“ wird das ganze Jahr über in jedem Monat mit einer besonderen Veranstaltung gefeiert.