Zwei Einbrüche in einer Nacht

Polch. In der Nacht zum Mittwoch, 10. März, ist in Polch in zwei Firmen eingebrochen worden. Die Polizei geht von einem "Tatzusammenhang" aus. In einem Fall überkletterten die bislang unbekannten Täter das umzäunte Betriebsgelände einer Elektrofirma in der Straße "Hinter Viedel" und hebelten anschließend ein Fenster auf, um ins Gebäude einzudringen. Entwendet wurden Geld und…