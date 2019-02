ANZEIGE - Frauenmesse: Darauf können Sie sich freuen!

Gesundheit im Fokus

AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, Petra Margraff:

Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland trägt Verantwortung für die Gesundheit von über 1,2 Mio Bürgern. Sie betreut 940.000 Mitglieder und 270.000 kostenfrei mitversicherte Familienangehörige. Kunden profitieren von vielen Extra-Leistungen wie z. B. Oesteopathie. Prävention und passende Angebote für unterschiedliche Personengruppen stehen an oberster Stelle. Besonders im Fokus: Frauengesundheit. "Besucher können an unserem Stand einen persönlichen Zellschutz-Check machen, sich zum Thema 'Superfood' informieren und am Glücksrad gewinnen." www.aok.de

Make-up, das begeistert

Mary Kay Cosmetics, Simone Kastura/Jutta Weides:

Produkte, die begeistern, eine individuelle und kostenlose Hautpflegeberatung und eine 100-prozentige Zufriedenheitsgarantie: dadurch zeichnet sich das Unternehmen Mary Kay Cosmetics aus. Kundinnen verlassen sich gerne auf die hochwertigen Produkte und funktionierenden Tipps und Tricks rund ums Thema Make-up. "Zur Frauenmesse können sich Interessierte an unserem Stand von den neuesten Frühlingstrends 2019 inspirieren und verzaubern lassen, sowie am Glücksrad drehen." www.marykay.de

Wohlfühlmode für Frauen über 30

"Ellert inpetto", Trier-Pfalzel, Iris Ellert:

In gepflegter Atmosphäre Mode mit "Wohlfühlfaktor" einkaufen? Das können Kundinnen in der mit viel Liebe eingerichteten Damenboutique "ellert inpetto" in Pfalzel. Sportlich elegant oder lieber der klassische Look? Hier finden Damen exklusive Mode internationaler Marken – Schmuck und passende Accessoires runden die Outfits ab. "Die Frauenmesse ist für uns eine wunderbare Gelegenheit, persönliche Kontakte zu pflegen, neue Kundinnen für uns zu gewinnen und Einblicke in die gute Qualität und den einmaligen Stil unserer Ware zu gewähren." www.ellert-inpetto.de

"Länger zufrieden leben"

Seniorenresidenz Niederweiler Hof, Trierweiler, Christina Weber:

Die Seniorenresidenz Niederweiler Hof steht für den Leitsatz "Länger zufrieden leben". Empathie, Erhalten der Eigenständigkeit und Aktivität stehen im Umgang mit den Bewohnern im Vordergrund. Zur Frauenmesse präsentiert die Einrichtung nicht nur ihr Angebot in Bezug auf die ihr anvertrauten Bewohner, sondern auch als Arbeitgeber. "In Bitburg bieten wir ein schönes Entspannungsprogramm, nette, informative Gespräche und eine Tombola. Viel wichtiger: Wir freuen uns, unsere Besucher kennen zu lernen." www.sr-niederweiler-hof.de