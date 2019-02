Manni kallt Platt: Vom "holen" und "ströppe"

Zwei Schwerverletzte nach Autounfall

Pelm. Am 13. Februar kam es in der Ortslage Pelm zu einem Autounfall, bei dem zwei Fahrer schwer verletzt wurden.Ein Fahrer aus der Verbandsgemeinde Daun befuhr am Mittwoch, 13. Februar, gegen 17.25 Uhr, mit seinem Auto die Hauptstraße in der Ortslage Pelm. Er wollte die B 410 queren, um in Richtung Kirchweiler weiter zu fahren. Von links näherte sich…