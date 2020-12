â€žWat kress De op et Chresskengche?â€œ

MBA Master Thesis In Latex For successful completion of a research dissertation/thesis is an integral part of any PhD or Master degree in MBA. It would be convenient to select your MBA dissertation topic on the most recent development in different business sectors. Our attempt is to search and highlight typical research areas of interest for MBA „Mir möhte dess Weich no Hellendall john für de Chresskengcher ze jälde“, schreibt Fritz Koenn: „Wir müssten diese Woche nach Hellenthal, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen.“ Das Christkind kann man natürlich nicht kaufen, aber „Chresskengcher“ schon… Hermann-Josef Kesternich nennt in seinem Euskirchener Umland-Sprachlexikon „Woat vüe Woat“ auch weltfremde Menschen „Chresskengche“.

Neben „Chressdaach" lässt er „Chressfess" für Weihnachten und „Chressnaaht" für die Heilige Nacht gelten. „Chress" heißt nicht „Christus", sondern „Christ", allerdings auch Christian, z.B. „Ohm Chress". „A Chreste" ist ein häufig in der Eifel zu findender Hausname. Der Weihnachtsbaum heißt „Chressboom" und ist hierzulande entgegen dem besungenen „Tannenbaum" meistens eine Fichte…

„Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter . . ." wird als Lied parodiert mit den Zeilen: „Oh Tante Draut, oh Tante Draut, wie frech senn all Deng Puute. Seij schänge mich »Du Drecksack« uss, unn schmeiße mich de Dühr eruss…" Eine Nachkriegsparodie auf „Alle Jahre wieder" geht so: „Alle Jahre wieder/ schlachten wir ein Schwein/ Opa schießt es nieder/ Oma weckt es ein..."

Wer sich weigert, Fichten „Dänne“ zu nennen, sich also nicht an die Norm hält, sondern aus der Reihe tanzt, „hät se net mieh all em Chressboom“. Wer mehr als nur einen über den Durst trinkt, „hät de Chressboom am lüehte“ - und das nicht nur zur Weihnachtszeit.