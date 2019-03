Manni kallt Platt: Ose jooden Hans

Nächster Halt: Quintinsberg – Eintracht in Karbach gefordert

Trier. Am Samstag (23. März, 15.30 Uhr) steht für Eintracht Trier nach zwei Heimspielen in Serie das nächste Auswärtsspiel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar an. Auf die Mannschaft von Josef Cinar wartet dabei im Hunsrück mit dem FC Karbach nicht nur eine sportlich knifflige Aufgabe – der Sportplatz am Quintinsberg ist für die Hausherren aus dem Vorort von Emmelshausen ein echter Pluspunkt.

