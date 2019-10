Vier Maare, ein Märchen und das Tal des Diefenbachs

Wandertipp des Monats. Dieser Wandervorschlag führt mitten hinein in die Wunderwelt der Maare. Wir kommen zu so bekannten Plätzen wie dem Pulvermaar oder dem Strohner Märchen, aber das Sprinker Trockenmaar und das renaturierte Trautzberger Maar dürften die wenigsten kennen, und auch das Immerather Maar liegt eher abseits der besuchten Routen. Weitere Höhepunkte neben diesen so unterschiedlichen Maaren sind das idyllische Diefenbachtal und seine nicht weniger reizvollen Seitentäler. Die Wanderung könnte zwar an verschiedenen Punkten begonnen werden, aber der Start am Immerather Maar macht den Anfang und den Schluss dieser Strecke zu einem besonderen Erlebnis. Wir umrunden zunächst das einsame Immerather Maar und wandern dann südwärts durch die Auenlandschaft des Nierbachs. Bald nachdem wir ins Diefenbachtal gewechselt sind, können wir die Abkürzung wählen, die die lange Runde zu einer Halbtagestour macht. Wer sich jedoch für die gesamte Strecke entschieden hat, erlebt die liebliche Auenlandschaft des Diefen- und später Alfbachs bis zur Oberscheidweiler Mühle, die – etwa auf halber Strecke - eine ideale Einkehrmöglichkeit bietet. Von dort geht es über lauschige Seitentäler des Diefenbachs weiter nach Norden: zunächst vorbei an der Sprinker Mühle zum verlandeten Sprinker Maar, das in seiner einsamen Lage zu einer ausgiebigen Rast einlädt. Nur die kreisrunde Form und der wie ein Amphitheater geformte Krater erinnern daran, wo wir uns befinden. Wenn man an einem sonnigen Tag auf dem Rund rastet und zu den bewaldeten, friedlichen Hängen hochblickt, kann man sich kaum vorstellen, mitten in einem Vulkankrater zu sitzen, der ja jederzeit neuerlich ausbrechen könnte. Weiter geht es vorbei am Abbaugebiet Wartgesberg und dem renaturierten Trautzberger Maar zum Strohner Märchen und Pulvermaar, das wir halb umrunden. Anschließend wenden wir uns nach Südosten und kommen zurück zum Immerather Maar. Details zur Tour Die Rundtour ist 23 km lang (verkürzte Variante: 15 km), und es müssen 410 Höhenmeter überwunden werden, wobei die Aufstiege zu den Kratern recht anstrengend sind. Einkehrmöglichkeiten am Pulvermaar und in der Oberscheidweiler Mühle (Öffnungszeiten vorher erfragen). Alle Informationen zur Tour (Anreise, Beschreibung des Streckenverlaufs, GPS-Track, zahlreiche Fotos etc.) finden Sie auf der Internetseite von www.naturaktiverleben.de unter folgendem Link: www.naturaktiverleben.de/?IndexTour=67 Dieser Wandervorschlag führt mitten hinein in die Wunderwelt der Maare. Wir kommen zu so bekannten Plätzen wie dem Pulvermaar oder dem Strohner Märchen, aber das Sprinker Trockenmaar und das renaturierte Trautzberger Maar dürften die wenigsten…

